O concurso para a Câmara Municipal de Sena Madureira teve os locais de prova e seus horários divulgados pelo Instituto Unique, a banca organizadora.

Ao todo, serão 11 vagas disponíveis no certame, entre nível fundamental, médio e superior. Os salários podem chegar até R$3,9 mil.

As provas deverão acontecer no próximo dia 19 de janeiro, com provas se iniciando às 9h e novamente às 14h, a depender do cargo ao qual se está concorrendo. Os portões abrem uma hora antes do início das provas.

As provas aplicadas pela manhã são referentes aos cargos de auxiliar legislativo de serviços gerais; técnico legislativo administrativo; e analista legislativo de contabilidade.

Pela parte da tarde, os exames para os cargos de analista legislativo administrativo; auxiliar legislativo de vigia; técnico legislativo motorista; e técnico legislativo em informática serão realizados.

Os locais de prova, todos em Sena Madureira, também foram divulgados pela banca, sendo eles os seguintes: Avenida Brasil, 322, Centro (Escola Dom Júlio Matiolli); Avenida Avelino Chaves, 1234, Centro (Escola Instituto Santa Juliana); e Rua Padre Egídio, 572, Centro (Escola Fontenele de Castro).