O jovem Marcos Novais, conhecido como Marquinhos foi um dos destaques do Santa Cruz-AC durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o que chamou atenção do Red Bull Bragantino.

A negociação entre os clubes levou a um empréstimo de dois anos com opção de compra ao fim do contrato com o time do interior paulista.

O meia de apenas 16 anos realizou os exames na última segunda-feira (13), com a apresentação ao Red Bull Bragantino ocorrendo na sexta-feira (17).