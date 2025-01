Trump: Bolsonaro envia documentos ao STF e pede passaporte para posse

Os advogados do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) pediram ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que ele possa viajar aos Estados Unidos e participar da posse do presidente eleito Donald Trump, em 20 de janeiro.

Os defensores apresentaram ao Supremo o convite feito pela equipe de Trump a Bolsonaro, além do documento com o chamado do “The Hispanic Inaugural Committee” para que ele participe do baile oficial de posse hispânico, em 18 de janeiro.

O pedido de viagem, consequentemente, acarreta na entrega do passaporte de Bolsonaro, retido pela Polícia Federal, em operação que investiga suposta tentativa de Golpe de Estado. “Os aludidos convites representam não apenas uma deferência pessoal a Bolsonaro, mas também o reconhecimento da relevância de sua atuação no âmbito internacional, especialmente no fortalecimento de laços diplomáticos e na defesa dos valores democráticos e republicanos que unem as duas nações”, argumentam os defensores.

Entenda:

O filho de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro (PL), já havia adiantado que a defesa faria o pedido de liberação do passaporte para que o pai comparecesse à posse de Trump, após convite.

Bolsonaro teve passaporte apreendido em operação da Polícia Federal que o investiga por suposta tentativa de golpe. Desde fevereiro de 2024, o ex-presidente está proibido de sair do país.

Os advogados fizeram o pedido ao ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no STF.

Junto com o pedido, os defensores se comprometem a informar os passos de Bolsonaro para a viagem, como a apresentação de passagens com data de ida e de retorno para o exterior.

“Diante do exposto, requer-se, com o mais elevado respeito, a concessão da autorização – e a consequente entrega do passaporte – para, no período compreendido entre 17/01/2025 e 22/01/2025, realizar viagem aos Estados Unidos da América”, alegam.

Nas peças, Bolsonaro apresentou os convites oficiais de ambos os eventos que pleiteia comparecer.

Recentemente, o ministro Alexandre de Moraes autorizou Bolsonaro a ir ao velório e à missa de sétimo dia da mãe de Valdemar Costa Neto e encontrar com o presidente nacional do PL. Eles estavam proibidos de se falar por ambos serem investigados no inquérito sobre possível golpe de estado em 2022.