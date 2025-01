Unidades de referência para síndromes gripais em Rio Branco estendem atendimento até às 19h

O prefeito em exercício, Alysson Bestene anunciou a chegada de 15 mil doses de vacinas contra a Covid-19 ainda para esta semana. De acordo com ele, a questão das vacinas é uma articulação do Governo Federal e do Estado e repassado para o Município. Os imunizantes serão distribuídos aos municípios, incluindo Rio Branco, onde a Prefeitura já organiza um mutirão para aplicação das doses de reforço. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e atender à população de forma eficaz.

Alysson destacou que além da campanha de vacinação, já existem unidades de referência para atender as síndromes gripais, inclusive com atendimento estendido até às 19h.

“A gente vai fazer também um mutirão para vacinar essas pessoas e fazer essa dose de reforço para atender a nossa população de Rio Branco. Também a gente colocou unidades de referência para síndromes gripais, especialmente para covid 19. Já existem unidades atendendo até as 19h com toda equipe multiprofissional e também os agentes de saúde. A gente vai continuar monitorando, em parceria com a secretaria estadual de saúde, para combater nesse momento tanto a covid 19, como a dengue”, destacou.