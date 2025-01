Viih Tube comemora evolução do filho, Ravi

Viih Tube, 24, comemorou com os seguidores a evolução do seu segundo filho, Ravi, fruto da relação com Eliezer, 34, após o bebê passar 20 dias internado na UTI.

A ex-BBB contou aos fãs a evolução do filho, que está pesando 6 kg com apenas dois meses de vida. “Olha o tamanho dele, gente! Olha isso aqui! Olha meu neném que não é mais neném, não.”

Já passei dos 6 kg e tenho só dois meses, tô com o pescoço durinho, como vocês podem ver, mas hoje eu tenho fisio Viih Tube

Na semana passada, Viih Tube comemorou o segundo mesversário de Ravi. Na legenda do post, Viih se emocionou lembrando complicações de saúde do bebê, que ficou internado com diagnóstico grave de enterocolite.

“Nunca vou me esquecer do tanto que eu estava tentando me acalmar em Deus, mas só eu sei como estava difícil, eu estava com muito medo de perder você, um pedaço de mim”, escreveu Viih em seu post no Instagram.

Viih Tube e Eliezer ainda são pais de Lua, de quase 2 anos.