Ao tomar posse, Nicolau diz que quer uma Aleac sem radicalismos, aberta ao diálogo e desarmada

O deputado Nicolau Júnior (Progressistas) tomou posse neste sábado (1) da presidência da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em solenidade que reuniu dezenas de autoridades e demais convidados. O evento também contou com a presença do governador Gladson Cameli.

Ao discusar após tomar posse, Nicolau falou sobre a importância da harmonia entre os poderes e da gratidão que sente ao assumir novamente a presidência da Aleac.

“Com muita humildade, assumo novamente a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e o faço reafirmando o principal valor da nossa gestão: a independência deste poder. Independência com responsabilidade e harmonia com os demais poderes. Independência para divergir, mas também para buscar convergir ideias, pensamentos e projetos, em torno dos interesses maiores do povo do Acre”, disse o deputado.

“Esta é a Casa do Povo. É a Casa do diálogo, do debate aberto e do equilíbrio. Aqui devemos agir com foco na construção de consensos e na garantia da governabilidade. Sem radicalismos e sempre com o espírito desarmado, porque entendo que os poderes constituídos não podem fazer oposição entre si”, acrescentou.

Na ocasião, o novo presidente da Aleac também teceu elogios ao governador Gladson Cameli.

“Sempre tivemos do senhor governador Gladson Cameli um tratamento cortês, respeitoso e democrático. Esta Casa aprovou projetos de grande relevância e de enorme alcance social, numa clara demonstração do bom relacionamento institucional entre os poderes”, disse.

Nicolau finalizou o discurso afirmando que: ““Ser acreano é minha identidade, ajudar a transformar o Acre é minha missão! Vamos trabalhar juntos e unificados para transformar a vida de cada um dos 880 mil acreanos”.

Como fica a nova mesa diretora?

Além de Nicolau Júnior (PP), a mesa terá como vice-presidente o deputado Pedro Longo (PDT) como vice. A primeira secretaria será do deputado Luiz Gonzaga (PSDB), e a segunda secretaria do deputado Chico Viga (PDT).

A segunda vice-presidência terá a deputada Maria Antônia (PP) à frente; a 3ª secretária, Antônia Sales (MDB); a 3ª vice-presidência, Eduardo Ribeiro (PSD); 4º secretário, Gene Diniz (Republicanos) e 5º secretário, André Vale (Podemos).