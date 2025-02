Casal transforma área reflorestada em polo sustentável de produção de mel no Acre

A produção de mel tem ganhado espaço no Acre, impulsionada por produtores que aliam sustentabilidade e tradição. Em uma área reflorestada ao longo de quase 30 anos na zona rural de Rio Branco, Maria Paulina da Silva e Clodoaldo Brandão Raulino se dedicam à meliponicultura, a criação de abelhas sem ferrão, e colheram frutos desse trabalho ao conquistarem o terceiro lugar na oitava edição do concurso nacional de méis nativos.

Com um meliponário que abriga mais de 150 colmeias, o casal produz cerca de 1.200 litros de mel por ano. O ambiente, enriquecido por diversas espécies vegetais, favorece a polinização e a qualidade do mel. “Antigamente, a gente amarrava as colmeias nas árvores. Depois, pensamos em uma estrutura melhor para o manejo,” relembra Clodoaldo sobre a evolução do processo de extração.

A diversidade de árvores na propriedade garante méis com sabores distintos, variando de acordo com as floradas. Há três décadas, o local era uma pastagem para gado, mas o reflorestamento conduzido por Clodoaldo mudou completamente a paisagem. Espécies como copaíba, açaí, cupuaçu e buriti se tornaram fundamentais para a atividade, que também contribui para a preservação ambiental.

A importância das abelhas vai muito além da produção de mel. Elas são essenciais para a polinização de diversas culturas e para o equilíbrio dos ecossistemas. “Se o povo bem soubesse, não derrubava uma árvore. Sem as abelhas, não temos feijão, melancia, laranja, tudo! Sem as abelhas, nós morremos,” destaca Maria.

A meliponicultura tem crescido no estado. Em 2024, o Acre produziu 10 toneladas de mel, mil toneladas a mais que no ano anterior, conforme dados da Secretaria Estadual de Agricultura. Para tornar a atividade mais lucrativa, produtores recebem capacitação e apoio com insumos, como caixas de colmeias, equipamentos de proteção e treinamentos.

“Estamos promovendo práticas sustentáveis que beneficiam tanto o meio ambiente quanto a economia local,” afirma Zandra Pilar, técnica da Seagri/AC. O objetivo é fortalecer o setor e garantir um mel de qualidade, contribuindo para o desenvolvimento da apicultura e meliponicultura na região.

Fonte: Murilo Lima, Amazônia Agro, G1 Acre