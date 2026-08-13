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“Eu tenho lado”: Mailza confirma voto em Flávio Bolsonaro; veja vídeo

Governadora afirma nas redes sociais que mantém escolha pelo senador do PL e reforça alinhamento político para a disputa nacional

Por Anieli Amorim, ContilNet
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“Eu tenho lado”: Mailza confirma voto em Flávio Bolsonaro; veja vídeo
, Mailza voltou a deixar explícita sua escolha para a eleição presidencial/Foto: Montagem

A governadora do Acre, Mailza Assis (Progressistas), confirmou que pretende votar no senador Flávio Bolsonaro (PL) para a Presidência da República nas eleições deste ano. A declaração foi publicada nas redes sociais após uma seguidora questionar diretamente a candidata sobre sua escolha para o cargo.

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Ao responder, Mailza afirmou: “Eu tenho lado e não escondo a minha posição. Meu voto para presidente da República será no Flávio Bolsonaro”.

A manifestação ocorre em meio às discussões sobre o posicionamento da governadora na eleição presidencial. O assunto ganhou espaço após a ata da convenção da Federação União Progressista no Acre passar por uma alteração que retirou do documento a referência ao nome de Flávio Bolsonaro.

A mudança, segundo a explicação apresentada pela campanha de Mailza, esteve relacionada à forma como as candidaturas deveriam ser registradas no documento partidário. A justificativa foi de que a federação não possui uma composição nacional formal com uma candidatura à Presidência.

A ata retificada ficou concentrada nas candidaturas definidas para a eleição no Acre. Apesar disso, a campanha já havia informado que a alteração não representava uma mudança na posição política da governadora.

No Estado, o PL faz parte da aliança que apoia Mailza na disputa pelo governo. A composição também inclui o senador Márcio Bittar (PL), que concorre a uma vaga ao Senado.

Com a declaração publicada nesta quinta-feira (13), Mailza voltou a deixar explícita sua escolha para a eleição presidencial, independentemente da ausência do nome de Flávio Bolsonaro no documento partidário estadual.

Com informações da Assessoria.

Veja o vídeo:

 

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