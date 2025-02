Davi Alcolumbre é eleito presidente do Senado com 73 votos e volta ao posto após quatro anos

Com isso, nos próximos dois anos, deve acomodar o PL em cargos relevantes – o partido lidera a oposição a Lula e tem a segunda maior bancada no Senado.

O primeiro vice-presidente do Senado deve ser Eduardo Gomes (PL-TO). E o senador cotado para presidir a Comissão de Segurança Pública é Flávio Bolsonaro.

Portanto, um dos desafios de Alcolumbre será equilibrar os anseios da base e da oposição, que defende pautas como a anistia a presos que tentaram um golpe militar em 8 de janeiro de 2023 e o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Apenas a candidatura do Girão, único representante do Novo no Senado, recebeu o suporte do partido. As legendas de Thronicke, do Val e Pontes apoiaram Alcolumbre.

Promessas

Em seu discurso como candidato, Alcolumbre: