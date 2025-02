Erick Rodrigues começa a preparar o Vasco e vai fazer mudanças

O técnico Erick Rodrigues comandou um treino coletivo nesta terça, 4, na Fazendinha, e começou a definir o time do Vasco com mudanças para o confronto contra o Galvez. A partida vai ser disputada no sábado, 8, a partir das 15 horas, no Florestão.

“Não gostei da atuação contra o São Francisco e vou mudar. O Rafael e o Bryan entram na equipe para as saídas do Felipe Augusto e do Berg. Montei um elenco forte para termos boas opções”, afirmou Erick Rodrigues.

Sequência da preparação

O elenco do Vasco trabalha em dois períodos nesta quarta, 5, na Fazendinha, na sequência da preparação para o duelo de sábado. O Vasco é líder da fase de classificação com 6 pontos e um novo triunfo deixará a equipe próxima de uma vaga na semifinal do Estadual.