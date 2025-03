Rua na Baixada da Sobral volta a ficar completamente alagada após forte chuva desta sexta-feira

Com intensa chuva que atinge a cidade de Rio Branco desde o início da tarde desta sexta-feira (7), o bairro Plácido de Castro, na Baixada da Sobral, voltou a sofrer com novos alagamentos.

Imagens que circulam pela internet mostram ruas tomadas pelas águas. No final de fevereiro, o bairro sofreu pelo menos três enxurradas em razão de fortes chuvas.

Após protestos de moradores, a prefeitura chegou a fazer a desobstrução do córrego que corta a região, no entanto, a chuva desta tarde foi o suficiente para que a rua que leva o mesmo nome do bairro voltasse a sofrer um novo alagamento.

O Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb) chegou a emitir uma nota no final de fevereiro esclarecendo que não houve descarte de água da Estação de Tratamento de Água (ETA) II que pudesse ter contribuído para o problema, fato que estava sendo levantado pelos moradores do local.

Veja o vídeo: