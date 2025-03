Spotify Premium grátis é oferecido para clientes do clube Ifood; veja como participar

Em uma ação inédita, o iFood anunciou na última quinta-feira (27), uma parceria com o Spotify, oferecendo aos seus assinantes três meses gratuitos de Spotify Premium. O benefício, disponível para usuários em todo o Brasil, proporciona uma experiência de streaming sem anúncios, com a possibilidade de ouvir músicas na ordem desejada e aproveitar diversas funcionalidades exclusivas.

Durante o período de gratuidade, os assinantes terão acesso a recursos como áudio em alta qualidade, a opção de baixar faixas para escutar offline e criar playlists com suas músicas preferidas. Além disso, será possível compartilhar momentos musicais com amigos em tempo real, uma das novidades mais aguardadas do serviço premium.

Outro atrativo para os usuários é a funcionalidade “Máquina do Tempo”, disponível exclusivamente para assinantes, que oferece uma visão detalhada dos hábitos musicais. A ferramenta revela informações curiosas, como o tempo gasto na plataforma, as músicas e artistas mais ouvidos, e até mesmo se o usuário é considerado um super fã de algum artista específico.

A vice-presidente de Growth do iFood, Paula Ritto, destacou a importância da parceria para a plataforma. “Nosso objetivo é oferecer experiências únicas e exclusivas para os assinantes do Clube, tanto dentro quanto fora da plataforma. Com mais de 11 milhões de membros, buscamos sempre agregar valor à nossa base, trazendo benefícios inovadores”, afirmou.

Para aproveitar a oferta, os assinantes do Clube iFood devem resgatar o benefício diretamente no aplicativo do iFood, na área dedicada aos membros. A promoção está disponível para novos usuários do Spotify Premium, bem como para aqueles que nunca utilizaram a versão paga do serviço.

Além do Spotify Premium, o Clube iFood oferece uma série de vantagens aos seus membros, como cinco cupons diários de até R$ 10 para utilizar em todos os restaurantes cadastrados, descontos exclusivos, entregas grátis em farmácias e supermercados, entre outros benefícios.

Com um custo mensal de R$ 12,90, o Clube iFood continua atraindo novos assinantes, oferecendo cada vez mais vantagens que tornam a experiência de uso do aplicativo ainda mais vantajosa.