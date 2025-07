Justiça condena empresário que agrediu e deixou professor cego de um olho no Acre

O empresário Adriano Vasconcelos Correia da Silva foi condenado pela Justiça de Brasiléia a dois anos de prisão em regime aberto e ao pagamento de uma indenização no valor de R$ 50 mil, após ser responsabilizado por agredir o professor Paulo Henrique da Costa Brito, que perdeu a visão do olho esquerdo em decorrência da violência sofrida. A sentença foi assinada na última quinta-feira (17) pelo juiz Guilherme Muniz de Freitas, da Vara Criminal do município.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público apontava, inicialmente, o crime de tentativa de homicídio. No entanto, a Justiça entendeu que o caso deveria ser enquadrado como lesão corporal grave, praticada sob dolo eventual — quando o agressor assume o risco de causar o resultado.

O episódio aconteceu no dia 4 de outubro de 2023, dentro do estabelecimento “Renato Gastrobar”, localizado na Rua Marechal Rondon, em Brasiléia. Conforme consta no processo, Adriano teria atacado o professor utilizando um copo de vidro, em uma ação repentina e sem qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima.

Detido em flagrante logo após o ocorrido, o empresário foi colocado em liberdade mediante pagamento de fiança no valor de R$ 10 mil. A decisão atual ainda não é definitiva e pode ser contestada pela defesa.