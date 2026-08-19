A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região

Após o roubo, a dupla fugiu utilizando a própria motocicleta do frentista | Foto: Ascom

Dois homens encapuzados assaltaram um posto de combustível localizado na BR-307, conhecida como Variante, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, durante a madrugada desta terça-feira (18).

Segundo informações, os criminosos renderam o frentista que trabalhava no estabelecimento e anunciaram o assalto. Durante a ação, eles levaram aproximadamente R$ 100 em dinheiro, um aparelho celular e uma motocicleta Honda Biz 125, de cor preta, pertencente à vítima.

Após o roubo, a dupla fugiu utilizando a própria motocicleta do frentista e seguiu pela Variante em direção ao município de Rodrigues Alves.

A Polícia Militar foi acionada e realizou buscas na região, mas os suspeitos não foram localizados. Até o momento, a motocicleta, o dinheiro e o celular não foram recuperados.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil, que poderá utilizar imagens de câmeras de segurança e outras informações para tentar identificar os responsáveis pelo assalto.

Conteúdo Original / Fonte: José Halif, ContilNet