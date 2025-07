Via Verde Shopping anuncia promoção de cinema com meia-entrada às quintas e sextas-feiras de agosto

Durante o mês de agosto, o Via Verde Shopping oferece uma condição especial para os amantes da sétima arte. Às quintas e sextas-feiras, todas as sessões de cinema funcionarão com o valor de meia-entrada para todos os públicos, sem a necessidade de apresentação de carteirinha ou comprovação de benefício. A ação é válida para todos os filmes em cartaz, visa incentivar o acesso à cultura e ao entretenimento com preços mais acessíveis.

Além disso, os filmes que fazem parte da programação de férias continuam disponíveis por um valor fixo de R$ 13,00. Estão incluídos nessa lista os títulos Smurfs, Como Treinar o Seu Dragão (2025), Jurassic World: Recomeço e Thiago & Ísis e os Biomas do Brasil, que seguem em cartaz com sessões em diferentes horários.

A programação do cinema no Via Verde Shopping também inclui lançamentos recentes e aguardados pelo público. Entre os destaques de agosto estão produções como Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, Superman, BTS Army: Forever We Are Young, Os Três Reis e o suspense Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado. A grade contempla títulos para todas as idades, desde animações infantis até produções voltadas para o público jovem e adulto.

Com a campanha de meia-entrada às quintas e sextas, somada ao valor reduzido dos filmes da programação de férias, o shopping reforça sua proposta de ser um espaço acessível e democrático para lazer e convivência. A expectativa é que a ação contribua para o aumento do fluxo de visitantes e promova uma experiência positiva para os frequentadores do cinema.

No Cine Araújo do Via Verde Shopping, você encontra lançamentos imperdíveis e ações especiais pensadas para toda a família. A programação completa, os horários das sessões e a compra de ingressos podem ser conferidos no site e aplicativo da https://www.ingresso.com/.

Empreendimento administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.