Energisa apresenta Olimpíada de Eficiência Energética no Acre

A competição é destinada a estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental e, nesta edição, amplia a participação para alunos do 1º e 2º anos do ensino médio das redes pública e privada. A iniciativa busca estimular o uso consciente da energia elétrica e dos recursos naturais, promovendo o aprendizado sobre sustentabilidade e fortalecendo o papel de estudantes e professores como agentes de transformação em suas comunidades.
A analista de Eficiência Energética da Energisa Acre, Asmiliane Fernandes, explica que as inscrições ocorrem até 15 de setembro e reforça o convite para que mais escolas participem da iniciativa.
“A ONEE é uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre eficiência energética, sustentabilidade e consumo consciente de forma dinâmica e interativa. O apoio da Energisa Acre reforça o compromisso da distribuidora com os acreanos. Por isso, convidamos as escolas públicas e particulares de todo o estado a participarem”, destaca.
Para o secretário de Estado de Educação, Reginaldo Prates, a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, na Olimpíada representa uma oportunidade de fortalecer o aprendizado dos estudantes em temas atuais e relevantes para a sociedade.
“A iniciativa incentiva nossos estudantes a desenvolverem uma consciência maior sobre o uso responsável dos recursos naturais e da energia elétrica. Além de ampliar conhecimentos, a Olimpíada estimula o protagonismo dos jovens e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade”, afirma.
Etapas da competição
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Inscrições: até 15 de setembro, gratuitamente pelo site onee.org.br
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1ª fase – Desafios online: de 4 a 18 de setembro
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2ª fase – Prova objetiva: de 21 a 25 de setembro
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Resultado: primeira quinzena de outubro
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Semana Olímpica: de 9 a 13 de novembro
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Cerimônia Nacional de Premiação: 12 de novembro
Os participantes com melhor desempenho receberão medalhas de ouro, prata e bronze. Além disso, o estudante que conquistar o primeiro lugar em cada estado ganhará um notebook e uma viagem com despesas pagas para Brasília, onde participará da Semana Olímpica e da etapa final da competição.
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Etapa Estadual: Os 2 professores mais engajados do estado serão premiados com uma viagem para Brasília para representar seus estados na Semana Olímpica e na Cerimônia Nacional de Premiação.
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Etapa Nacional: Os professores dos alunos classificados em 1º, 2º e 3º lugares de cada nível de ensino (Ensino Fundamental e Ensino Médio) ganharão uma viagem para participar da Bett Brasil, o maior evento de inovação e tecnologia para a educação do país.