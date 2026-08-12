Energisa apresenta Olimpíada de Eficiência Energética no Acre

Com o objetivo de ampliar a participação das escolas acreanas na Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), representantes da Energisa Acre, realizaram uma reunião, nesta terça-feira, 11/08, com o secretário de Estado de Educação, Reginaldo Prates, a chefe de gabinete, Michele Jucá, o chefe da Assessoria de Desporto Estudantil, Junior Santiago, e demais representantes da rede estadual de ensino.

A competição é destinada a estudantes do 8º e 9º anos do ensino fundamental e, nesta edição, amplia a participação para alunos do 1º e 2º anos do ensino médio das redes pública e privada. A iniciativa busca estimular o uso consciente da energia elétrica e dos recursos naturais, promovendo o aprendizado sobre sustentabilidade e fortalecendo o papel de estudantes e professores como agentes de transformação em suas comunidades.

A analista de Eficiência Energética da Energisa Acre, Asmiliane Fernandes, explica que as inscrições ocorrem até 15 de setembro e reforça o convite para que mais escolas participem da iniciativa.

“A ONEE é uma oportunidade de ampliar o conhecimento sobre eficiência energética, sustentabilidade e consumo consciente de forma dinâmica e interativa. O apoio da Energisa Acre reforça o compromisso da distribuidora com os acreanos. Por isso, convidamos as escolas públicas e particulares de todo o estado a participarem”, destaca.

Para o secretário de Estado de Educação, Reginaldo Prates, a participação do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Educação, na Olimpíada representa uma oportunidade de fortalecer o aprendizado dos estudantes em temas atuais e relevantes para a sociedade.

“A iniciativa incentiva nossos estudantes a desenvolverem uma consciência maior sobre o uso responsável dos recursos naturais e da energia elétrica. Além de ampliar conhecimentos, a Olimpíada estimula o protagonismo dos jovens e contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com a sustentabilidade”, afirma.

Etapas da competição