Trump não tem medo de usar força militar para proteger liberdade de expressão no mundo, diz Casa Branca ao criticar Brasil

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta terça-feira que a defesa da liberdade de expressão é prioridade do presidente Donald Trump. Segundo ela, os Estados Unidos estão dispostos a usar poder econômico e até meios militares para “proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo” em referência a uma eventual condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Questionada sobre possíveis retaliações ao Brasil caso Bolsonaro seja condenado, Leavitt disse que não há discussão no governo sobre novas sanções tarifárias. E reforçou, também, que Washington trata a liberdade de expressão como prioridade estratégica.
A manifestação ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes votar pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Moraes é relator do processo que julga o núcleo considerado central da trama golpista, em análise pela Primeira Turma do STF.
A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou em seu perfil no X, durante o voto de Flávio Dino, um vídeo da porta-voz afirmando que a liberdade de expressão é “a questão mais importante do nosso tempo” e que os EUA adotaram “medidas significativas” em relação ao Brasil para “assegurar” que o país não “imponha punições a seus cidadãos dessa maneira”.
Mais cedo, durante o voto do relator Alexandre de Moraes, a Embaixada também republicou a mensagem postada nessa segunda-feira (8) nas redes sociais do subsecretário dos EUA Darren Beattie prometendo ‘medidas cabíveis’ contra o ministro Alexandre de Moraes.
‘Dia 7 de setembro marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais – continuaremos a tomar as medidas cabíveis’.
Em seu voto, o ministro relator do STF destacou a ligação do ex-presidente com a tentativa de golpe, citando ele como líder da organização criminosa.
Na semana passada, Trump já havia criticado o governo brasileiro. Ele afirmou que as tarifas impostas ao país refletem a insatisfação de Washington e acusou o Brasil de ter “mudado para a esquerda radical”, o que, segundo ele, estaria prejudicando a economia.