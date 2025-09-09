Trump não tem medo de usar força militar para proteger liberdade de expressão no mundo, diz Casa Branca ao criticar Brasil

Questionada sobre possíveis retaliações ao Brasil caso Bolsonaro seja condenado, Leavitt disse que não há discussão no governo sobre novas sanções tarifárias. E reforçou, também, que Washington trata a liberdade de expressão como prioridade estratégica.

A manifestação ocorreu após o ministro Alexandre de Moraes votar pela condenação de Bolsonaro e outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. Moraes é relator do processo que julga o núcleo considerado central da trama golpista, em análise pela Primeira Turma do STF.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil republicou em seu perfil no X, durante o voto de Flávio Dino, um vídeo da porta-voz afirmando que a liberdade de expressão é “a questão mais importante do nosso tempo” e que os EUA adotaram “medidas significativas” em relação ao Brasil para “assegurar” que o país não “imponha punições a seus cidadãos dessa maneira”.

Mais cedo, durante o voto do relator Alexandre de Moraes, a Embaixada também republicou a mensagem postada nessa segunda-feira (8) nas redes sociais do subsecretário dos EUA Darren Beattie prometendo ‘medidas cabíveis’ contra o ministro Alexandre de Moraes.

‘Dia 7 de setembro marcou o 203º Dia da Independência do Brasil. Foi um lembrete do nosso compromisso de apoiar o povo brasileiro que busca preservar os valores de liberdade e justiça. Para o ministro Alexandre de Moraes e os indivíduos cujos abusos de autoridade têm minado essas liberdades fundamentais – continuaremos a tomar as medidas cabíveis’.

Em seu voto, o ministro relator do STF destacou a ligação do ex-presidente com a tentativa de golpe, citando ele como líder da organização criminosa.