Fábio Rueda defende a regionalização e oferta de mais serviços de saúde no interior do Acre

Levar a experiência de quem conhece a saúde para dentro da política e transformar essa experiência em ações concretas para o Acre. Essa é uma das principais propostas do médico e candidato a deputado federal Fábio Rueda, que defende uma nova estratégia para fortalecer a saúde pública no estado, com mais investimentos, descentralização dos serviços e atendimento especializado cada vez mais próximo da população.

Para Rueda, o Acre precisa avançar na regionalização da saúde. Isso significa fortalecer os hospitais regionais, ampliar a presença de médicos especialistas nas principais regiões e garantir que procedimentos que hoje exigem o deslocamento de pacientes para a capital possam ser realizados cada vez mais perto de suas casas.

“Eu sou médico e conheço de perto a importância de um atendimento de qualidade. Sei o quanto uma estrutura adequada, um bom profissional e o acesso ao tratamento no momento certo podem fazer diferença na vida de uma pessoa. Quero levar essa experiência para a política e trabalhar para que o Acre tenha uma saúde mais forte em todas as regiões”, afirma.

Entre as propostas está a ampliação de serviços de média e alta complexidade no interior, incluindo a implantação de hemodiálise em regiões que ainda não possuem o serviço. A medida busca reduzir o sofrimento de pacientes que precisam viajar regularmente para realizar tratamentos e também diminuir o impacto sobre suas famílias.

“Em Tarauacá, por exemplo, existem pacientes que precisam ir três vezes na semana até Cruzeiro do Sul fazer hemodiálise. São mais de 200 quilômetros de distância enfrentando uma estrada cheia de buracos. Precisamos e temos condições de acabar com este sofrimento”, pontuou.

A proposta contempla ainda um olhar especial para os municípios de difícil acesso. “Santa Rosa do Purus, Jordão, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter precisam de uma atenção especial. O lugar onde uma pessoa mora não pode determinar a qualidade do atendimento que ela recebe”, destaca.

Para o candidato, representar o Acre em Brasília significa conhecer as necessidades do estado e transformar essas demandas em projetos, investimentos e ações concretas.

“Brasília é onde estão muitos dos recursos que o Acre necessita. É preciso estar nos ministérios, conversar com os gestores, apresentar projetos e buscar recursos. Cada investimento conquistado para a saúde significa mais estrutura, mais equipamentos, mais profissionais e, principalmente, mais atendimento para a nossa população”, concluiu.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom