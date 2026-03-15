Anderson Silva inicia preparação para se tornar policial nos Estados Unidos

O ex-campeão do UFC Anderson Silva iniciou uma nova fase em sua trajetória profissional. Aos 50 anos, o lutador brasileiro começou a se preparar para ingressar na academia de polícia do Departamento de Polícia de Beverly Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Conhecido mundialmente como “Spider”, Silva compartilhou nas redes sociais registros de treinamentos e atividades relacionadas à nova etapa. O objetivo é cumprir o processo de formação exigido para atuar na área de segurança pública no país.

Segundo o próprio atleta, a decisão está ligada ao desejo de contribuir com a comunidade onde vive atualmente. Anderson mora em Los Angeles e se tornou cidadão americano em 2019.

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Mesmo com o novo desafio, o lutador afirmou que não pretende abandonar totalmente o esporte. A ideia é continuar ligado ao universo das lutas enquanto avança no processo de formação policial.

Um dos maiores nomes da história do MMA, Anderson Silva dominou a categoria peso-médio do UFC por vários anos e se tornou referência mundial nas artes marciais mistas. Agora, busca escrever um novo capítulo na carreira, desta vez fora do octógono.

Nos Estados Unidos, o ingresso nas forças policiais exige treinamento específico em academias de formação e a aprovação em diferentes etapas antes da atuação nas ruas.