15/03/2026
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Anderson Silva inicia preparação para se tornar policial nos Estados Unidos

Ex-campeão do UFC começou treinamento para ingressar na academia de polícia de Beverly Hills

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Anderson Silva inicia preparação para se tornar policial nos Estados Unidos
Anderson Silva inicia preparação para se tornar policial nos Estados Unidos/Foto: Reprodução

O ex-campeão do UFC Anderson Silva iniciou uma nova fase em sua trajetória profissional. Aos 50 anos, o lutador brasileiro começou a se preparar para ingressar na academia de polícia do Departamento de Polícia de Beverly Hills, na Califórnia, nos Estados Unidos.

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Conhecido mundialmente como “Spider”, Silva compartilhou nas redes sociais registros de treinamentos e atividades relacionadas à nova etapa. O objetivo é cumprir o processo de formação exigido para atuar na área de segurança pública no país.

Segundo o próprio atleta, a decisão está ligada ao desejo de contribuir com a comunidade onde vive atualmente. Anderson mora em Los Angeles e se tornou cidadão americano em 2019.

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Mesmo com o novo desafio, o lutador afirmou que não pretende abandonar totalmente o esporte. A ideia é continuar ligado ao universo das lutas enquanto avança no processo de formação policial.

Um dos maiores nomes da história do MMA, Anderson Silva dominou a categoria peso-médio do UFC por vários anos e se tornou referência mundial nas artes marciais mistas. Agora, busca escrever um novo capítulo na carreira, desta vez fora do octógono.

Nos Estados Unidos, o ingresso nas forças policiais exige treinamento específico em academias de formação e a aprovação em diferentes etapas antes da atuação nas ruas.

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