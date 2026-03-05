07/03/2026
Após vídeo de agressão, TCE abre procedimento disciplinar contra servidor no Acre

As imagens foram registradas por câmeras de segurança

e acordo com o servidor, a discussão teria sido motivada por um problema envolvendo o uso de uma caçamba de coleta de entulho
e acordo com o servidor, a discussão teria sido motivada por um problema envolvendo o uso de uma caçamba de coleta de entulho | Foto: Reprodução

Mais um suposto caso de violência contra a mulher é registrado em Rio Branco. Desta vez, um servidor do Tribunal de Contas do Acre (TCE-AC) foi flagrado agredindo uma mulher após o que parece ser uma discussão em via pública. As imagens foram registradas por câmeras de segurança. O caso teria ocorrido ainda neste domingo (1), e o TCE já se pronunciou e disse que não compactua com conduta de violência (leia a nota na íntegra ao final).

Segundo a nota divulgada pelo TCE-AC, “tão logo tomou conhecimento de imagens que circulam em grupos de mensagens envolvendo suposta conduta de violência atribuída a um servidor efetivo (…), determinou o imediato encaminhamento do caso à Corregedoria da instituição”.

Ainda segundo o órgão, a “medida tem como objetivo a abertura de procedimento disciplinar para apuração rigorosa dos fatos e das circunstâncias relacionadas ao ocorrido, garantindo a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa”.

Nas imagens, é possível verificar o servidor discutindo com uma mulher, não identificada. A moça sai e o homem começa a segui-la e, ao final, desfere um tapa no rosto dela. Ele é contido por pessoas que estão na rua. Não se sabe, até o momento, qual foi a motivação da briga.

Veja a nota na íntegra:

NOTA OFICIAL

A Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) informa que, tão logo tomou conhecimento de imagens que circulam em grupos de mensagens envolvendo suposta conduta de violência atribuída a um servidor efetivo do TCE-AC, determinou o imediato encaminhamento do caso à Corregedoria da instituição.

A medida tem como objetivo a abertura de procedimento disciplinar para apuração rigorosa dos fatos e das circunstâncias relacionadas ao ocorrido, garantindo a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O Tribunal de Contas do Estado do Acre reafirma que não compactua com qualquer forma de violência e que todas as condutas atribuídas a seus servidores serão tratadas com a seriedade, a responsabilidade e o rigor que o caso requer.

A instituição reitera ainda seu compromisso com os princípios da ética, da legalidade e do respeito à dignidade humana.

Rio Branco-Acre, 4 de março de 2026.

Dulce Benício
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE-AC

VEJA O VÍDEO:

