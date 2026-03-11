12/03/2026
Bloco 6 é D+ contesta resultado do Carnaval 2026 e anuncia medidas judiciais; entenda

Agremiação afirma que vai acionar Ministério Público, Prefeitura e Justiça após decisão que retirou seu título

ContilNet fez cobertura especial do Carnaval 2026
Transmissão do ContilNet no Carnaval 2026 foi um sucesso/Foto: ContilNet

Após a reclassificação do resultado do Carnaval de Rua 2026 em Rio Branco, que consagrou o Unido do Fuxico como Campeão do Carnaval 2026, o bloco 6 é D+ afirmou que não reconhece a decisão administrativa que mudou o resultado da competição e anunciou que vai recorrer à Justiça e a órgãos de controle para tentar manter o título conquistado no desfile.

A manifestação ocorre após a Fundação Garibaldi Brasil (FGB) divulgar uma decisão administrativa que alterou a classificação final do concurso de blocos carnavalescos. Com a nova apuração das notas, o bloco Unidos do Fuxico passou a ser considerado campeão, enquanto o 6 é D+ ficou em terceiro lugar.

Em nota, a agremiação afirmou que considera a decisão “descabida” e informou que pretende adotar medidas jurídicas para contestar o resultado.

Segundo o bloco, serão protocoladas representações junto ao Ministério Público, à Prefeitura de Rio Branco e à Procuradoria-Geral do Município, além do ingresso de uma ação popular no Judiciário para questionar o ato administrativo.

O 6 é D+ também declarou que mantém a convicção de que conquistou legitimamente o título do Carnaval de 2026 e criticou a decisão tomada pela Comissão do Carnaval, posteriormente ratificada pela presidência da Fundação Garibaldi Brasil.

A agremiação afirmou ainda que não aceitará a perda do título e que continuará adotando as medidas cabíveis para tentar reverter o resultado.

Confira a nota na íntegra:

Informamos que, diante da decisão proferida pela Fundação Garibaldi Brasil – FGB, entidade pública municipal, e considerando os impactos e questionamentos decorrentes do referido ato administrativo, serão adotadas as medidas cabíveis para análise, apuração da situação e correção da decisão descabida.

Nesse sentido, será protocolada representação junto ao Ministério Público e perante a Prefeitura municipal/Procuradoria Geral do Município de Rio Branco, além de Ação Popular perante o Judiciário, entidades autônomas e independentes que reconhecerão a ilegalidade cometida pela Comissão do Carnaval 2026, cuja decisão foi ratificada pelo Presidente da FGB.

O Bloco 6éD+ não tem nenhuma dúvida de seu título conquistado no Carnaval 2026 pela brilhante atuação, e não aceitará arranjo administrativo praticado pela FGB, para tomar seu heptacampeonato e entregar a bloco que nem deveria ter participado.

O bloco segue em seu pleito adotando as medidas cabíveis para manter seu título do Carnaval 2026.

