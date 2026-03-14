Breno vence a Prova do Anjo no BBB 26 e coloca Jonas no Castigo do Monstro

A tarde deste sábado (14) foi de disputa intensa na casa do Big Brother Brasil 26. O participante Breno venceu a tradicional Prova do Anjo e conquistou o poder de imunizar um colega durante a formação do paredão deste domingo (15). As informações são do Metrópoles.

Além disso, o brother terá uma escolha importante: ele pode assistir a um vídeo enviado pela família ou abrir mão da recompensa para ganhar uma imunidade extra e proteger mais um participante na votação.

Como parte das consequências da dinâmica, Breno também precisou indicar um colega para cumprir o Castigo do Monstro. O escolhido foi Jonas, que agora terá que enfrentar a punição definida pela produção do reality.

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Durante a disputa, vários participantes foram eliminados ao longo das etapas da prova. Entre eles estavam Chaiany, Solange, Marciele, Juliano, Ana Paula e Leandro Boneco.

Antes mesmo do início da dinâmica, quatro confinadas acabaram desclassificadas após escolherem a letra X em um sorteio: Jordana, Milena, Samira e Gabriela.

Com o resultado da prova, a expectativa agora se volta para a formação do paredão deste domingo, quando o poder do Anjo pode influenciar diretamente os rumos do jogo.

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Com informações do Metrópoles