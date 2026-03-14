14/03/2026
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Estudante afirma que recebeu mensagem de Alberto Cowboy aos 16 anos

Estudante afirma que recebeu reação do participante do BBB26 em mensagens privadas em 2022

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Foto: Reprodução

Uma nova polêmica envolvendo o participante do BBB26, Alberto Cowboy, ganhou repercussão nas redes sociais nesta semana. A estudante baiana Duda Itaparica afirmou que recebeu mensagens privadas do veterano do reality em 2022, quando tinha apenas 16 anos. A jovem compartilhou prints do suposto contato e disse que só percebeu recentemente que era seguida por ele nas redes sociais. As informações são da coluna da Fábia Oliveira.

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Segundo Duda, as interações teriam ocorrido em abril de 2022. Nos prints divulgados por ela, Alberto aparece reagindo a stories publicados pela adolescente na época, enviando emojis com olhos de coração. A jovem também mostrou que não chegou a aceitar a mensagem privada enviada pelo participante.

“Eu acordei hoje e vi que simplesmente o Alberto Cowboy do BBB me segue desde 2022, quando eu tinha 16 anos. Fiquei chocada”, escreveu ela ao relatar a situação.

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Após a publicação ganhar repercussão, Duda afirmou que passou a receber críticas e respondeu aos comentários nas redes sociais. Ela explicou que não teve a intenção de prejudicar ninguém com o post e ressaltou que, apesar de não informar a idade na biografia do perfil na época, havia fotos no feed que indicavam sua idade.

“Apesar de não ter idade na bio na época, eu tinha fotos de aniversários no meu perfil, inclusive dos meus 15 anos”, escreveu.

Hoje com 20 anos, a estudante afirmou que só percebeu recentemente que era seguida pelo participante do reality. Segundo ela, na época não sabia quem ele era.

A polêmica também provocou reação da esposa de Alberto Cowboy, Priscilla Monroy, que comentou o caso nas redes sociais. “Só esqueceu de avisar que em 2022 o gato era solteiro”, escreveu.

A resposta acabou gerando novas críticas de internautas, que apontaram que a discussão não seria sobre o estado civil do participante, mas sobre a idade da jovem na época do contato.

Nas redes sociais, usuários reagiram à situação com questionamentos e debates sobre o caso.

Com informações do Metrópoles.

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