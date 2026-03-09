09/03/2026
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira

Crise de labirintite

DJ Eliezer passa mal na BR-364
DJ Eliezer passa mal na BR-364/Foto: Reprodução

O DJ e ex-participante do reality Big Brother Brasil, Eliezer Ambrosio, precisou cancelar o show que faria em Sena Madureira após passar mal durante o trajeto pela BR-364.

O artista saiu de Rio Branco com destino ao município acreano, onde se apresentaria neste domingo (8) no Clube Sindisem, em um evento especial em homenagem ao Dia da Mulher. No entanto, a viagem precisou ser interrompida após ele apresentar um forte mal-estar.

Segundo relato do próprio DJ, o problema foi causado por uma crise intensa de labirintite, agravada pelas condições da estrada. Durante o percurso, Eliezer afirmou que chegou a vomitar diversas vezes e também apresentou queda de pressão, o que motivou o retorno imediato para Rio Branco em busca de atendimento médico.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o artista pediu desculpas ao público que aguardava o show e explicou que não tinha condições físicas de subir ao palco.

O organizador do evento, Arley Moura, também se manifestou e pediu compreensão do público. De acordo com ele, a equipe trabalha para definir uma nova atração que possa substituir a apresentação cancelada.

Com informações Acre em Dia

