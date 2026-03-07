Ex-colega relembra derrota para Anitta em concurso infantil: “Ela já era uma poderosinha”

Um concurso escolar da infância da cantora Anitta voltou a repercutir nas redes sociais depois que a artista compartilhou fotos antigas para divulgar seu novo single. Entre os comentários, uma surpresa: uma ex-colega de escola apareceu para contar que participou da mesma competição — e acabou perdendo para a futura estrela da música. As informações são do Extra.

A lembrança veio após a cantora publicar registros de quando tinha cerca de sete anos e venceu um concurso de desfile em sua escola. As imagens chamaram a atenção de Karine Evelyn, que disse ter participado da disputa na mesma época.

LEIA TAMBÉM: Anitta, Harry Styles, Ludmilla e mais novidades musicais da semana

Segundo ela, as duas estudavam no Colégio São Sebastião, no bairro de Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. Karine contou que desfilou usando uma roupa feita à mão com materiais recicláveis, mas não conseguiu superar o carisma da pequena Larissa — nome de batismo da artista.

“Eu lembro que aquela saia de anéis de lata me deu um trabalho enorme para fazer. Eu abria cada argolinha na mão porque não tinha dinheiro para comprar alicates de artesanato”, relatou.

Apesar do esforço, quem levou o prêmio foi Anitta. De acordo com a ex-colega, a cantora já chamava atenção mesmo ainda criança.

“A Larissa venceu porque chegou com um carisma que não cabia nela. Ela já era luz daquele tamanho”, afirmou.

Reencontro nas redes

Nos comentários da publicação, Karine perguntou se a cantora ainda tinha as fotos do concurso. Anitta respondeu e enviou os registros por mensagem privada.

“Não creio!”, escreveu a ex-colega ao receber as imagens.

Karine também confessou que, na época, ficou chateada por perder a competição para uma aluna mais nova. Hoje, porém, diz que a história virou motivo de risada.

“Eu fiquei muito chateada quando anunciaram o resultado. Pensei: ‘Que raiva, nunca vi essa garota’. Mas eu já tinha visto sim, eu só estava recalcada mesmo”, brincou.

Mesmo com a derrota, ela reconhece que o resultado foi merecido.

“Hoje eu conto isso rindo, mas ela mereceu vencer. Eu não consigo descrever a luz que ela emanava desfilando. Era realmente uma poderosinha”, concluiu.

Com informações do Extra