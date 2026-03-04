A jornalista e comentarista política Joice Hasselmann publicou um vídeo nas redes sociais comentando os desdobramentos envolvendo o empresário Daniel Vorcaro, que voltou a ser preso por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Na publicação, Joice afirma que o caso envolvendo o ex-banqueiro pode ter impacto amplo no cenário político nacional. Segundo ela, a investigação trata de um suposto esquema de fraude financeira e de influência que envolveria diferentes setores de poder em Brasília.

A comentarista citou que a decisão judicial aponta suspeitas de que Vorcaro teria atuado à frente de um esquema capaz de intimidar jornalistas e acessar informações sensíveis de órgãos públicos, incluindo dados ligados à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal e até a sistemas internacionais.

Ainda de acordo com Joice Hasselmann, o caso pode atingir nomes da política de diversos espectros ideológicos, com possíveis conexões envolvendo integrantes de diferentes partidos e grupos do chamado centrão.

O vídeo rapidamente repercutiu entre seguidores e gerou uma série de comentários nas redes sociais, com opiniões divergentes sobre as declarações e sobre o alcance das investigações.

Até o momento, as autoridades responsáveis pelo caso continuam conduzindo as apurações, e novos desdobramentos podem surgir à medida que o processo avança.

Veja o vídeo: