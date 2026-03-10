Multishow reúne Ana Clara e Gleici Damasceno e fãs reagem nas redes

Um vídeo publicado pelo Multishow nas redes sociais reuniu novamente a apresentadora Ana Clara e a acreana Gleici Damasceno, vencedora do Big Brother Brasil 18, e rapidamente chamou a atenção dos fãs. A gravação mostra as duas em um momento descontraído nos bastidores do canal, relembrando a parceria que começou dentro do reality show.

No vídeo, as duas brincam com a saudade dos tempos em que eram acompanhadas diariamente pelo público. Em tom bem-humorado, Ana Clara comenta: “Ai, amiga, tô me divertindo tanto!”, enquanto Gleici responde: “Ué, mas a gente só tá trabalhando…”.

Em seguida, Ana Clara completa: “Eu sei, amiga, mas a gente tá junta!”, frase que resume o clima de amizade e cumplicidade entre as duas.

LEIA TAMBÉM: Projeto Conexão do Bem distribui kits escolares e ajuda 200 crianças a iniciarem ano letivo no Acre

A publicação foi compartilhada pelo perfil oficial do Multishow, que destacou a história da dupla ao escrever: “Não aguento com a Ana Clara e a Gleici Damasceno. Essa dupla tem muita história”.

Repercussão entre fãs

Nos comentários, seguidores celebraram o reencontro das duas, que ficaram conhecidas nacionalmente durante o BBB18. Muitos lembraram do período em que acompanhavam a rotina das participantes dentro da casa.

“Ai que saudades de acompanhar essas duas 24h por dia”, escreveu uma internauta.

Outros fãs também destacaram a trajetória das duas após o reality, que hoje seguem trabalhando na televisão e nas redes sociais.

Parceria que começou no BBB

Ana Clara e Gleici se tornaram amigas durante a edição de 2018 do Big Brother Brasil. Na época, a acreana conquistou o público e acabou vencendo o programa com ampla votação.

Desde então, as duas mantiveram a amizade fora do reality e, sempre que aparecem juntas em projetos ou vídeos nas redes sociais, costumam gerar grande repercussão entre os fãs do programa.

O novo vídeo publicado pelo Multishow reforça essa conexão e reacende a memória de uma das duplas mais queridas daquela edição do reality show.