Servidor do TCE diz que discussão começou por caçamba de entulho e afirma ter sido agredido

O servidor do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) acusado de agredir uma mulher durante uma discussão em via pública, em Rio Branco, apresentou sua versão sobre o episódio. Em entrevista ao g1, ele afirmou que o desentendimento começou por causa de uma caçamba de entulho colocada em frente à sua residência.

O caso ganhou repercussão após imagens de câmeras de segurança mostrarem o momento em que o homem discute com uma mulher, ainda não identificada. No vídeo, ela se afasta e o servidor passa a segui-la, até desferir um tapa no rosto dela, sendo contido por outras pessoas que estavam na rua. O episódio teria ocorrido no último domingo (1).

Ao g1, o servidor disse que também ficou ferido durante a confusão. Segundo ele, há hematomas no peito e no braço esquerdo, que teriam sido provocados durante o confronto.

De acordo com o servidor, a discussão teria sido motivada por um problema envolvendo o uso de uma caçamba de coleta de entulho contratada por ele para uma obra em casa.

“O motivo da discussão é extremamente banal. Pela terceira vez eu contratei o serviço de papa-entulhos, e vizinhos colocam lixo, inclusive orgânico, sem autorização, impossibilitando que eu coloque os resíduos de uma troca de pisos em minha residência”, declarou.

Investigação no TCE

Após a circulação das imagens nas redes sociais e em aplicativos de mensagens, o Tribunal de Contas do Estado do Acre informou que determinou o encaminhamento do caso à Corregedoria da instituição.

Segundo nota divulgada pelo órgão, a medida tem como objetivo abrir procedimento disciplinar para apurar os fatos e as circunstâncias do ocorrido, garantindo o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A presidente do tribunal, Dulce Benício, afirmou que a instituição não compactua com qualquer forma de violência e que todas as condutas atribuídas a servidores serão tratadas com seriedade e rigor.

“O Tribunal de Contas do Estado do Acre reafirma que não compactua com qualquer forma de violência e que todas as condutas atribuídas a seus servidores serão tratadas com a seriedade, a responsabilidade e o rigor que o caso requer”, diz trecho da nota.

Até o momento, a identidade da mulher envolvida na discussão não foi divulgada. O caso segue sob apuração.