Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres

O cantor Zé Felipe compartilhou um momento especial em família neste domingo (8), durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher. O artista visitou a casa dos pais, Leonardo e Poliana Rocha, em Goiânia.
Em um vídeo publicado nas redes sociais, Zé Felipe aparece chegando ao local com um buquê de flores para surpreender as filhas, Maria Alice e Maria Flor, além da mãe, Poliana Rocha.
A gravação mostra o momento em que o cantor entrega as flores e celebra a data ao lado da família, gesto que repercutiu entre fãs e seguidores nas redes sociais.
O registro do encontro foi compartilhado pelo próprio artista e rapidamente ganhou destaque na internet, com comentários elogiando a atitude e o carinho demonstrado na homenagem às mulheres da família.
Metrópoles