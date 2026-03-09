09/03/2026
ContilPop
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres
DJ Eliezer passa mal na BR-364 e cancela show que faria em Sena Madureira
Rihanna estava em casa durante atentado a tiros; saiba mais
Vini Jr. reage após Virginia dizer que mulheres devem manter distância
Ticiane Pinheiro revive meme e agita web com “quadradinho de oito”
Marquito segue na UTI e apresenta quadro estável; veja novo boletim médico
Kelly Key denuncia ataques de vizinho médico contra sua família no Rio; Veja vídeo
Ana Castela é flagrada em momento de carinho com filha de Zé Felipe durante almoço familiar
Casa de Rihanna é alvo de tiros em Beverly Hills; suspeita é presa pela polícia
Shakira assume romance com ator 17 anos mais jovem após separação de Piqué

Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores no Dia das Mulheres

Momento em família

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores
Zé Felipe surpreende filhas e mãe com buquê de flores/Foto: Reprodução

O cantor Zé Felipe compartilhou um momento especial em família neste domingo (8), durante as comemorações do Dia Internacional da Mulher. O artista visitou a casa dos pais, Leonardo e Poliana Rocha, em Goiânia.

📱 Participe do canal do ContilNet no WhatsApp

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Zé Felipe aparece chegando ao local com um buquê de flores para surpreender as filhas, Maria Alice e Maria Flor, além da mãe, Poliana Rocha.

LEIA TAMBÉM: Jornalista acreana mobiliza campanha para salvar gato intoxicado

A gravação mostra o momento em que o cantor entrega as flores e celebra a data ao lado da família, gesto que repercutiu entre fãs e seguidores nas redes sociais.

O registro do encontro foi compartilhado pelo próprio artista e rapidamente ganhou destaque na internet, com comentários elogiando a atitude e o carinho demonstrado na homenagem às mulheres da família.

Metrópoles

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.