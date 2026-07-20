Lionel Messi termina Copa de 2026 com “tri-vice” na final; entenda

A Argentina foi superada pela Espanha por 1 a 0 na prorrogação

Lionel Messi encerrou sua trajetória em Copas do Mundo com uma combinação de resultados frustrantes em um único dia, lhe rendendo um “tri-vice”. Após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026, o craque terminou o torneio em segundo lugar em três disputas diferentes.

A primeira delas foi o vice-campeonato mundial. A Argentina foi superada pela Espanha por 1 a 0 na prorrogação da decisão disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e ficou com a medalha de prata.

O segundo vice veio na corrida pela Chuteira de Ouro. Messi encerrou a competição com oito gols, mas terminou atrás de Kylian Mbappé, que terminou como artilheiro do Mundial e levou o prêmio de goleador da edição.

Já o terceiro ficou por conta da Bola de Ouro da Copa do Mundo, entregue ao melhor jogador do torneio. Messi recebeu a Bola de Prata, enquanto o espanhol Rodri foi eleito o principal destaque da competição após liderar a campanha do bicampeonato da Espanha.

Mesmo com o desfecho frustrante, Messi encerra sua história em Mundiais como um dos maiores nomes da competição. Em seis participações, conquistou o título em 2022, terminou duas finais como vice-campeão e acumulou recordes de jogos, assistências e gols pela seleção argentina.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por gabrielteles.

Conteúdo Original / Fonte: gabrielteles