Trump parabeniza chefe da Fifa e elogia campeã Espanha: “Jogou melhor”

Trump também afirmou que está muito orgulhoso do trabalho que foi feito durante a realização do torneio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, repercutiu a vitória da Espanha na final da Copa do Mundo 2026 neste domingo (19). Após a partida, o republicano também parabenizou o chefe da Fifa, Gianni Infantino, pelo torneio.

Questionado se havia ficado triste com a derrota da Argentina por 1 a 0, Trump disse que não, ressaltando: “Acho que os dois [times] jogaram bem. Diria que a Espanha jogou melhor, de verdade. Mas os dois jogaram bem, foram à final”.

“Foi muito empolgante. Parece que a Espanha dominou, mas foi uma partida muito disputada”, adicionou.

Trump também afirmou que está muito orgulhoso do trabalho que foi feito durante a realização do torneio, pontuando que “nunca houve nada parecido com isso”.

“E pessoas de todo o mundo vieram e adoraram o nosso país”, adicionou.

A Copa do Mundo nos Estados Unidos também foi marcada por restrições e regras rígidas a torcedores e até mesmo profissionais para entrada no país.

O árbitro Omar Abdulkadir Artan, da Somália, por exemplo, foi barrado e não pôde apitar o torneio. O país faz parte de uma lista em que cidadãos estão proibidos de irem aos EUA.

Além disso, a seleção do Irã planejava se instalar no estado do Arizona, mas, com a guerra e restrições de viagem, a federação iraniana decidiu transferir o centro de treinamento para o México.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por tiagotortella.

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