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Acompanhante denúncia falta de médico durante parto em corredor de maternidade

Acompanhante relatou que não havia equipe médica disponível na recepção durante a emergência

Por Redação ContilNet
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Acompanhante denúncia falta de médico durante parto em corredor de maternidade
Denúncia aponta recepção sem plantonista e risco a bebê em maternidade municipal/ Foto: Reprodução

Uma denúncia apresentada por uma acompanhante aponta falha grave no atendimento prestado na Maternidade Doutor Moura Tapajós, localizada no bairro Compensa, na zona oeste de Manaus. A ocorrência foi registrada na noite de sexta-feira (14/8), quando uma gestante em trabalho de parto avançado enfrentou demora para receber assistência médica na recepção da unidade.

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De acordo com o relato, a paciente deu entrada no local com a bolsa amniótica rompida e apresentando sangramento. Ao solicitar atendimento emergencial, a acompanhante foi informada por uma enfermeira do plantão que não havia médicos disponíveis na triagem naquele momento.

O quadro se agravou minutos depois, quando a grávida relatou que já conseguia sentir a cabeça da criança. Diante da evolução rápida do parto e da ausência de profissionais na recepção, a acompanhante passou a clamar por socorro no saguão, onde outras gestantes também aguardavam avaliação.

Ainda conforme o relato, a equipe médica de plantão estaria ocupada em procedimentos dentro do centro cirúrgico da maternidade. Uma enfermeira foi direcionada para prestar os primeiros auxílios à paciente somente após os apelos na recepção.

Até o momento do fechamento desta reportagem, a direção da Maternidade Moura Tapajós e a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus não haviam se manifestado publicamente sobre as queixas referentes à falta de plantonistas e à conduta relatada no atendimento.

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