IBGE inicia campo da Pesquisa Nacional de Saúde com coleta inédita de exames em casa

20 mil brasileiros com mais de 35 anos farão exames de sangue e urina

Dados coletados têm caráter confidencial e vão orientar políticas do SUS/ Foto: Globo

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) deu início às visitas domiciliares para traçar o panorama atual da saúde da população no país. A terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) mobiliza um contingente de 1,8 mil entrevistadores, com a meta de percorrer 140 mil residências em todos os estados. A operação busca atualizar o diagnóstico sobre hábitos de vida, incidência de doenças crônicas e o nível de acesso da população aos serviços médicos.

Os levantamentos anteriores foram concluídos em 2013 e 2019. As informações obtidas nesta etapa vão embasar decisões estratégicas e o direcionamento de recursos para o Sistema Único de Saúde (SUS).

A principal novidade desta edição é a inclusão de testes de laboratório diretamente na casa dos entrevistados. Ao todo, 20 mil brasileiros acima de 35 anos serão selecionados para realizar exames de sangue e urina. O procedimento exige a assinatura de um termo de consentimento por parte do participante, que pode agendar o atendimento conforme sua preferência de dia e horário. Técnico de laboratório realiza a coleta sob o acompanhamento de agentes do órgão estatístico.

De acordo com o médico sanitarista e professor de medicina Tiago Feitosa, a testagem em massa abre espaço para identificar problemas de impacto cardiovascular e metabólico. As amostras passam por análise para verificar índices de colesterol e presença de diabete, além de avaliar a função renal e a exposição do organismo a contaminações no ambiente.

Durante a visita, as equipes também registram medidas de altura, peso e pressão arterial dos moradores. As equipes de campo trabalham em trios e contam obrigatoriamente com ao menos uma mulher na composição.

A agente de pesquisa Maria da Conceição do Nascimento explica que a presença feminina busca evitar desconfortos no momento da entrevista. O questionário aborda temas sensíveis da rotina pessoal, como saúde reprodutiva e histórico de enfermidades.

Para resguardar os moradores contra fraudes, os recenseadores usam uniforme oficial e crachá de identificação com número de matrícula. A verificação de identidade do servidor pode ser feita por consulta direta no site oficial do IBGE ou mediante apresentação de documento com foto no ato da visita.

A participação social tem sido destacada por moradores das áreas visitadas como um passo necessário para expor as demandas locais. A dona de casa Marli Soares ressalta que o mapeamento estatístico é o caminho para revelar a real situação das comunidades e cobrar avanços na prestação de serviços públicos.

Representantes do próprio órgão reforçam que todas as declarações prestadas têm caráter estritamente confidencial. Isailda Pereira, supervisora de pesquisa do IBGE em Pernambuco, reitera que os dados coletados são protegidos por sigilo e têm destinação exclusiva para a consolidação de indicadores estatísticos.