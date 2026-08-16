Apoiadores de Lula espalham estrelas vermelhas no Instagram no início da campanha

Símbolo tradicional do PT tomou conta do recurso de notas da rede social neste domingo

Mobilização digital coincide com a abertura oficial da propaganda eleitoral para a eleição de 2026/ Foto: Reprodução

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciaram uma mobilização virtual no Instagram neste domingo (16) para marcar o começo oficial da campanha eleitoral de 2026. A ação consistiu na publicação de estrelas sobre fundo vermelho no recurso de notas da plataforma.

A movimentação fez com que o símbolo, associado ao Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação na década de 1980, passasse a ocupar o topo da aba de mensagens privadas dos usuários da rede social.

O uso coordenado da ferramenta transformou a funcionalidade de textos curtos em uma vitrine de apoio político ao projeto de reeleição do atual chefe do Executivo.

O ato digital coincide com a data fixada pelo Calendário Eleitoral para o início da propaganda política de rua e na internet em todo o país.

Ao longo do dia, militantes e simpatizantes da legenda replicaram o padrão visual, fazendo com que a sequência de notas com a estrela vermelha ganhasse escala no feed de contatos da plataforma mantida pela Meta.