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Apoiadores de Lula espalham estrelas vermelhas no Instagram no início da campanha

Símbolo tradicional do PT tomou conta do recurso de notas da rede social neste domingo

Por Redação ContilNet
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Apoiadores de Lula espalham estrelas vermelhas no Instagram no início da campanha
Mobilização digital coincide com a abertura oficial da propaganda eleitoral para a eleição de 2026/ Foto: Reprodução

Apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciaram uma mobilização virtual no Instagram neste domingo (16) para marcar o começo oficial da campanha eleitoral de 2026. A ação consistiu na publicação de estrelas sobre fundo vermelho no recurso de notas da plataforma.

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A movimentação fez com que o símbolo, associado ao Partido dos Trabalhadores desde a sua fundação na década de 1980, passasse a ocupar o topo da aba de mensagens privadas dos usuários da rede social.

O uso coordenado da ferramenta transformou a funcionalidade de textos curtos em uma vitrine de apoio político ao projeto de reeleição do atual chefe do Executivo.

O ato digital coincide com a data fixada pelo Calendário Eleitoral para o início da propaganda política de rua e na internet em todo o país.

Ao longo do dia, militantes e simpatizantes da legenda replicaram o padrão visual, fazendo com que a sequência de notas com a estrela vermelha ganhasse escala no feed de contatos da plataforma mantida pela Meta.

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