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Polícia Federal repatria jatinho de R$ 120 milhões ligado a Vorcaro

Aeronave estava no Paraguai e é alvo de bloqueio judicial no âmbito da Operação Compliance Zero

Por Redação ContilNet
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Polícia Federal repatria jatinho de R$ 120 milhões ligado a Vorcaro
Aeronave estava no exterior desde agosto de 2025 e realizou voos por Europa, África e Américas/ Foto: Reprodução

A Polícia Federal trouxe de volta ao Brasil, na tarde deste domingo (16), um jatinho executivo avaliado em cerca de R$ 120 milhões e vinculado ao banqueiro Daniel Vorcaro. A aeronave estava em Assunção, no Paraguai, e foi localizada em uma ação conjunta entre autoridades brasileiras e paraguaias.

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O avião, um modelo Gulfstream GV-SP de prefixo PR-PSE, pousou no Aeroporto Internacional de Brasília após tratativas com o governo do país vizinho. A PF informou em nota que a aeronave pertence a um dos alvos de investigação da Operação Compliance Zero.

O bem está registrado em nome da Viking, holding patrimonial associada a Vorcaro. Adquirido em junho de 2023, o jato possui duas ordens judiciais de bloqueio pendentes sobre sua matrícula, o que impede qualquer tentativa de venda ou transferência de propriedade. O regresso à capital federal encerra um período de quase um ano sem que a aeronave fizesse pousos em território nacional.

Localização do avião em Assunção contou com apoio de órgão antidrogas do governo paraguaio/ Foto: Reprodução

O histórico de rotas mostra que a aeronave decolou de Belo Horizonte no dia 20 de agosto de 2025 rumo ao estado da Flórida, nos Estados Unidos. Desde então, o jatinho passou a operar voos internacionais tendo a capital paraguaia como ponto frequente de partida ou destino.

Ao longo do período fora do país, o avião realizou ao menos 16 viagens internacionais. A lista de trajetos incluiu destinos como Nova York, Paris, Dubai, Mônaco, Filadélfia, Barbados, Hannover, Malta, Luanda e Washington.

A localização da aeronave ocorreu no sábado (15), durante operação que reuniu a Adidância da Polícia Federal no Paraguai e a Secretaria Nacional Antidrogas (Senad) do país vizinho. Após a formalização do pedido de regresso, o avião foi conduzido até Brasília.

Em nota oficial, a Polícia Federal não citou o nome de Vorcaro e declarou apenas que o jato será submetido às medidas judiciais cabíveis no âmbito das investigações em andamento.

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