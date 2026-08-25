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Após falência, Ministério diz que serviços da Oi podem ser assegurada por operadoras

Operadora mantém 9,2 mil clientes corporativos, apesar de ter perdido 45,3% da base em um ano

Por InfoMoney
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Após falência, Ministério diz que serviços da Oi podem ser assegurada por operadoras

O Ministério das Comunicações afirma que a decretação de falência da Oi não vai levar à interrupção imediata dos serviços prestados pela empresa, que podem ser assumidos por outras operadoras.

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Em nota divulgada nesta terça-feira, após a Justiça decretar a falência da empresa de telefonia, o ministério afirma que ainda não é possível estimar os impactos na prestação de serviços à clientes da Oi.

De lotéricas a números de emergência: quem ainda depende dos serviços da Oi

Operadora mantém 9,2 mil clientes corporativos, apesar de ter perdido 45,3% da base em um ano

Oi confirma falência decretada pela Justiça do RJ

A companhia afirmou negativa de provimento aos recursos contra decisão de primeira instância que transformou a recuperação judicial em falência

A pasta afirma que mantém diálogo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para garantir a continuidade dos serviços.

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“Nos mercados onde há concorrência, a continuidade pode ser assegurada pelas demais operadoras”, afirma o Ministério das Comunicações.

A empresa de telecomunicações carioca já tinha tido a falência decretada em novembro do ano passado, mas a decisão foi suspensa após bancos terem recorrido, o que levou a companhia de volta ao seu segundo processo de recuperação judicial. Nesta terça, a Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência da operadora novamente.

Sem caixa para honrar todos os seus contratos, a Oi foi alvo, no mês passado, de fornecedores, que chegaram a suspender a prestação de serviços essenciais de internet e telefonia fixa em cidades de todo o país. Nos últimos meses, a operadora passou a pagar apenas parte desses contratos a seus fornecedores.

Conteúdo reproduzido originalmente em: InfoMoney por Agência O Globo.

Conteúdo Original / Fonte: Agência O Globo
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