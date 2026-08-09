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Ataque destrói depósito de suprimentos médicos da OMS na Ucrânia

Instalação em Dnipro armazenava medicamentos de emergência

Por Redação ContilNet
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Ataque destrói depósito de suprimentos médicos da OMS na Ucrânia
Governo russo é apontado como principal suspeito, mas ainda não se pronunciou sobre o episódio/ Foto: Reprodução

Um depósito mantido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com insumos e suprimentos médicos foi atingido e destruído na cidade de Dnipro, na Ucrânia. O ataque ocorreu na sexta-feira (7/8), segundo informação confirmada pelo diretor-geral da agência de saúde das Nações Unidas, Tedros Adhanom.

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O galpão servia como ponto de distribuição de material humanitário e medicamentos de emergência voltados ao atendimento em unidades de saúde situadas na linha de frente do conflito.

Segundo a direção do órgão internacional, trabalhadores conseguiram retirar 130 paletes com medicamentos antes da explosão e deixaram a estrutura antes do impacto. Não houve registro de feridos entre os funcionários.

A suspeita principal das autoridades locais é de que as forças armadas da Rússia tenham disparado os projéteis contra a estrutura. O governo russo não se manifestou publicamente sobre a ocorrência.

A investida contra a unidade de apoio em Dnipro ocorre em um momento de recrudescimento dos confrontos no Leste Europeu. O Exército ucraniano tem direcionado investidas a refinarias e estruturas de logística em solo russo, enquanto Moscou intensificou investidas aéreas contra a capital, Kiev.

O conflito armado na região prossegue desde o início de 2022. As tratativas para o estabelecimento de um cessar-fogo e as negociações intermediadas pelos Estados Unidos estão paralisadas.

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