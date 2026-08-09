Macaquinha em ombro de indígena chama a atenção no comércio do interior do Acre

Animal de estimação, chamado Tainá, acompanhou a tutora durante compras no centro da cidade

Tutora relata que o animal, chamado Tainá, vive com a família há anos e tem comportamento dócil/ Foto: @Juruá 24 Horas

A presença de uma macaquinha vestindo fralda descartável chamou a atenção de consumidores e trabalhadores no centro comercial de Cruzeiro do Sul no sábado (8/8), segundo informações publicadas pelo site Juruá 24 Horas. O animal acompanhava uma mulher indígena durante as compras em uma loja da região.

Batizada de Tainá, a macaquinha permaneceu acomodada no ombro e na cabeça da tutora durante a circulação pelo estabelecimento. Com comportamento dócil, a macaca atraiu a curiosidade de pessoas que passavam pelo local e se aproximavam para fazer carinho.

Segundo a moradora, Tainá vive com a família há vários anos e está acostumada com o convívio urbano e com a rotina de deslocamentos. Ela relatou que o animal é calmo e adaptado à presença de público.

A cena incomum na área urbana movimentou o comércio local, com clientes e funcionários acompanhando a movimentação da dupla durante a permanência no centro da cidade.