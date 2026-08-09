09/08/2026
ContilNet Notícias Logo
09/08/2026
ContilPop
Ximbinha registra candidatura a deputado federal pelo Pará sem declarar bens
Oruam desabafa sobre ausência do pai no Dia dos Pais: “Não tenho uma foto com ele”
Dia dos Pais: veja as homenagens especiais dos famosos
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage

Macaquinha em ombro de indígena chama a atenção no comércio do interior do Acre

Animal de estimação, chamado Tainá, acompanhou a tutora durante compras no centro da cidade

Por Fhagner Soares, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Macaquinha em ombro de indígena chama a atenção no comércio do interior do Acre
Tutora relata que o animal, chamado Tainá, vive com a família há anos e tem comportamento dócil/ Foto: @Juruá 24 Horas

A presença de uma macaquinha vestindo fralda descartável chamou a atenção de consumidores e trabalhadores no centro comercial de Cruzeiro do Sul no sábado (8/8), segundo informações publicadas pelo site Juruá 24 Horas. O animal acompanhava uma mulher indígena durante as compras em uma loja da região.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Batizada de Tainá, a macaquinha permaneceu acomodada no ombro e na cabeça da tutora durante a circulação pelo estabelecimento. Com comportamento dócil, a macaca atraiu a curiosidade de pessoas que passavam pelo local e se aproximavam para fazer carinho.

Segundo a moradora, Tainá vive com a família há vários anos e está acostumada com o convívio urbano e com a rotina de deslocamentos. Ela relatou que o animal é calmo e adaptado à presença de público.

A cena incomum na área urbana movimentou o comércio local, com clientes e funcionários acompanhando a movimentação da dupla durante a permanência no centro da cidade.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.