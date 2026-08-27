Atriz Luana Piovani se envolve em confusão em Portugal e vira alvo de críticas

Luana Piovani se envolve em discussão em Portugal e é criticada por apresentadores de TV

Atriz questionou moradora que passeava com pastor-alemão sem coleira em Cascais/ Foto: Reprodução

A atriz brasileira Luana Piovani protagonizou um desentendimento durante um passeio com seu animal de estimação em Cascais, no litoral de Portugal, e o episódio passou a repercutir na televisão portuguesa. A controvérsia teve início após a artista publicar o vídeo da briga em suas redes sociais e usar termos ofensivos direcionados à população local.

A confusão ocorreu quando Luana encontrou uma moradora conduzindo um pastor-alemão sem a utilização de guia ou coleira. Incomodada com a presença do cão solto, a atriz decidiu filmar e interpelar a tutora do animal.

Na gravação, a brasileira argumenta que a conduta violava a legislação local e causava insegurança para quem transitava com outros animais. A tutora do pastor-alemão rebateu afirmando que o cão não apresentava comportamento agressivo, ao que a atriz respondeu que a garantia verbal não era suficiente. Quando a moradora se afastou, Luana disse que a mulher estava agindo de forma errada dentro de seu próprio país.

Ao divulgar o registro da discussão em sua conta no Instagram, Luana Piovani escreveu a frase “puro suco da estupidez portuguesa”. O comentário provocou reação de apresentadores e comentaristas do programa Passadeira Vermelha, exibido pelo canal SIC Caras.

Durante a exibição da atração, a bancada de comentaristas repudiou a declaração da atriz e questionou sua permanência em território português: