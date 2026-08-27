Como um mosquito dentro de um voo causou duas mortes na Alemanha

Hipótese principal aponta que vetor veio a bordo de voo vindo de área endêmica/ Foto: Reprodução

Duas pessoas que trabalhavam no Aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, morreram após contraírem malária em um episódio classificado como extremamente raro pelas autoridades de saúde públicas. A principal hipótese investigada é que a infecção tenha ocorrido pela picada de um mosquito do gênero Anopheles, trazido a bordo de uma aeronave vinda de uma região onde a doença é endêmica.

Ao todo, seis trabalhadores do complexo aeroportuário contraíram o parasita. Quatro deles continuam sob atendimento médico e apresentam quadro clínico em evolução favorável.

Segundo os registros do Instituto Robert Koch (RKI), órgão do governo alemão voltado à prevenção de doenças, os profissionais apresentaram os primeiros sintomas entre os dias 4 e 6 de julho.

A primeira morte foi registrada ainda em julho, porém a causa exata não foi identificada de imediato. O segundo óbito ocorreu em agosto. Como nenhum dos afetados realizou viagens recentes para países com transmissão ativa de malária, o órgão passou a apurar a hipótese de contágio local.

A equipe técnica do RKI avalia como causa provável a entrada de um mosquito infectado por meio do compartimento de passageiros ou de carga de uma aeronave. O evento, denominado pela literatura médica como “malária aeroportuária”, acontece quando insetos transmissores desembarcam em zonas livres da doença.

Ocorrências dessa natureza são atípicas no território alemão. O caso anterior ligado a uma estrutura aeroportuária no país havia sido registrado em 2023, no próprio aeroporto de Frankfurt.

O quadro exige atenção das equipes médicas locais porque a malária não integra a rotina de diagnósticos para pacientes sem histórico de viagens a regiões tropicais, o que pode retardar a identificação do parasita e acelerar o agravamento do estado de saúde.

A administração do aeroporto instalou armadilhas para captura de insetos nas dependências operacionais onde os funcionários infectados trabalhavam.

Os exemplares recolhidos serão enviados ao Instituto de Medicina Tropical de Antuérpia, na Bélgica, onde passarão por sequenciamento genético para determinar a espécie e a origem geográfica do transmissor.

O chefe da Secretaria de Saúde de Frankfurt, Peter Tinnemann, declarou que o mosquito vetor do surto provavelmente já morreu e classificou como insignificante o risco de contágio para os moradores da região. As autoridades ressaltaram que a malária não é transmitida de pessoa para pessoa.

A doença é causada por protozoários do gênero Plasmodium, levados por fêmeas do mosquito Anopheles. Os sintomas incluem febre, calafrios, dores de cabeça, náuseas e fadiga. A infecção tem cura quando tratada no início, mas apresenta letalidade se não houver intervenção terapêutica adequada.