Autoexclusão, Bolsa Família e Desenrola: saiba quem são os bloqueados nas bets

Medidas restringem o acesso às plataformas de apostas por diferentes motivos

Somados, os três grupos ultrapassam a marca de 5 milhões de brasileiros fora das plataformas de apostas. — Foto: Reprodução

Mais de 5 milhões de brasileiros estão impedidos de apostar em plataformas online, mas o bloqueio não ocorre pelo mesmo motivo para todos. O grupo é formado por pessoas que decidiram voluntariamente deixar as bets, beneficiários de programas sociais e participantes de uma iniciativa de renegociação de dívidas.

O maior contingente é formado por cerca de 3 milhões de pessoas que recebem Bolsa Família ou Benefício de Prestação Continuada (BPC). Esses beneficiários estão impedidos de utilizar as plataformas de apostas online.

Outras 1,2 milhão de pessoas chegaram ao bloqueio por decisão própria. Elas aderiram à ferramenta de autoexclusão, que permite ao usuário solicitar o impedimento de acesso aos sites e aplicativos de apostas.

Também entram na conta aproximadamente 800 mil participantes da nova rodada do Desenrola. Pelas regras do programa, essas pessoas ficam impedidas de realizar apostas online durante seis meses.

Somados, os três grupos ultrapassam a marca de 5 milhões de brasileiros fora das plataformas de apostas.

“A gente chega nesse total de mais de 5 milhões de pessoas impedidas, obstaculizadas, excluídas do jogo no Brasil”, afirmou o ministro da Fazenda, Dario Durigan.

Quem está em cada grupo?

3 milhões — Bolsa Família e BPC

Beneficiários dos dois programas sociais estão impedidos de apostar nas plataformas online.

Beneficiários dos dois programas sociais estão impedidos de apostar nas plataformas online. 1,2 milhão — Autoexclusão

São pessoas que decidiram voluntariamente bloquear o próprio acesso às bets por meio da ferramenta disponibilizada pelo governo.

São pessoas que decidiram voluntariamente bloquear o próprio acesso às bets por meio da ferramenta disponibilizada pelo governo. 800 mil — Desenrola

Participantes da nova rodada do programa de renegociação de dívidas ficam impedidos de apostar durante seis meses.

Governo também fiscaliza empresas

As medidas não se restringem aos apostadores. Duas operações foram deflagradas na quarta-feira (12) com participação da Secretaria de Prêmios e Apostas.

Uma das ações investiga uma empresa que atuava de forma ilegal. A outra envolve uma empresa que havia recebido autorização para funcionar, mas teve as atividades suspensas cautelarmente durante uma fiscalização.

As investigações envolvem suspeitas de crimes como lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, com participação de órgãos públicos e autoridades policiais.

Documentos de bets autorizadas começam a ser divulgados

O Ministério da Fazenda também começou a publicar documentos utilizados nos processos de autorização das empresas de apostas que pretendem operar legalmente no Brasil.

Na primeira etapa, foram divulgados documentos de 80 das 85 empresas habilitadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas. O material soma mais de 2 mil páginas e inclui análises sobre a situação jurídica das empresas, a origem dos recursos, a idoneidade de controladores e administradores e os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro.

A divulgação seguirá de forma gradual, preservando dados pessoais e informações protegidas por sigilo.