Estudantes têm até esta sexta para comprovar informações do Prouni

Pré-selecionados na segunda chamada do programa devem entregar a documentação até hoje

Programa oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade. — Foto: Reprodução

O prazo para os estudantes pré-selecionados na segunda chamada do Prouni do segundo semestre de 2026 termina nesta sexta-feira (14). Quem foi convocado precisa comprovar as informações apresentadas na inscrição para garantir a continuidade no processo de concessão da bolsa.

A documentação deve ser entregue diretamente à instituição privada de ensino onde o candidato foi pré-selecionado. As faculdades podem receber os documentos presencialmente ou disponibilizar uma plataforma própria para o envio pela internet.

Entre os documentos exigidos estão aqueles que comprovam as informações socioeconômicas do estudante e dos integrantes do grupo familiar, conforme previsto no edital. A instituição também pode solicitar documentos complementares, caso seja necessário esclarecer alguma informação.

Após receber a documentação, a faculdade deve fornecer ao candidato um comprovante de entrega. A lista dos estudantes pré-selecionados pode ser consultada no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na área destinada ao Prouni.

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O programa oferece bolsas integrais, que cobrem 100% da mensalidade, e parciais, correspondentes a 50% do valor do curso. Para o segundo semestre deste ano, são 471.304 bolsas distribuídas em 380 cursos de graduação de 879 instituições privadas de ensino superior.

Quem perdeu as duas chamadas ainda pode tentar

Os candidatos que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas ainda terão uma nova oportunidade por meio da lista de espera.

Para participar, será necessário manifestar interesse nos dias 26 e 27 de agosto. O resultado será divulgado em 1º de setembro, e os candidatos convocados nessa etapa terão de comprovar as informações da inscrição entre 1º e 14 de setembro.

Confira os próximos prazos