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Banhistas fogem do mar após aproximação de crocodilo durante banho noturno

Autoridades proíbem alimentação dos animais e alertam para o perigo de entrar no mar à noite

Por Redação ContilNet
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Banhistas fogem do mar após aproximação de crocodilo durante banho noturno
Região registrou ataque grave contra empresária norte-americana em abril deste ano; Foto: Reprodução

Um grupo de turistas viveu momentos de tensão ao ser surpreendido por um crocodilo durante um banho de mar noturno na ilha de Caye Caulker, em Belize. O animal nadou na direção dos banhistas, que precisaram sair da água rapidamente para evitar um ataque.

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Registros do momento mostram que uma das integrantes do grupo demorou a notar a presença do réptil. Ela segurava uma garrafa na água e foi puxada às pressas por outro turista quando o animal já estava a poucos metros de distância.

O episódio levou o Departamento Florestal de Belize a emitir um alerta oficial sobre os riscos de interação com a fauna local. O órgão reforçou a proibição de alimentar ou se aproximar dos répteis e manifestou preocupação com relatos de pessoas que fornecem comida aos animais intencionalmente para atrai-los.

Segundo a ambientalista Marisa Tellez, a prática altera o comportamento natural dos crocodilos, que passam a associar a presença humana à oferta de alimentos.

Autoridades ambientais alertam ainda que o banho de mar no período da noite aumenta os riscos de acidentes, pois o horário coincide com o período de caça das espécies de crocodilos que habitam áreas costeiras e de água salgada.

Em caso de encontro com os répteis na água, as orientações de segurança incluem não bater na superfície, manter a calma e se afastar em direção à margem sem dar as costas para o animal.

O alerta do governo ocorre quatro meses após um ataque registrado na mesma região. Em abril deste ano, uma empresária norte-americana de 44 anos sofreu ferimentos graves nos braços ao ser atacada por um crocodilo durante a madrugada.

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