15/08/2026
ContilNet Notícias Logo
15/08/2026
ContilPop
Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária

Show de Roberto Carlos é cancelado com público no local

Falha técnica na mesa de som impediu realização da apresentação no Qualistage

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Show de Roberto Carlos é cancelado com público no local
Ingressos comprados valerão para a nova data em 27 de agosto; reembolso pode ser solicitado/ Foto: Reprodução

A apresentação do cantor Roberto Carlos marcada para a noite deste sábado (15/8) no Qualistage, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi cancelada minutos antes do horário previsto para o início. Parte do público já ocupava o espaço e as dependências do centro de compras onde fica a casa de shows quando recebeu o aviso sobre o adiamento.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Em nota publicada nas redes sociais oficiais do artista, a equipe informou que o cancelamento ocorreu devido a um problema técnico na mesa de som do espetáculo. Segundo o comunicado, a falha no equipamento não pôde ser reparada a tempo de garantir a realização do show com segurança técnica.

Apresentação agendada para este domingo permanece mantida pela organização do evento/ Foto: Reprodução

O evento foi reagendado para o dia 27 de agosto, no mesmo local. A organização confirmou que os ingressos adquiridos para a data original permanecem válidos. Para os clientes que não puderem comparecer no novo dia, será disponibilizado o reembolso do valor pago, mediante solicitação nos canais divulgados pela produtora.

A comunicação em cima da hora gerou reclamações do público na internet. Pessoas relataram frustração por terem sido notificadas apenas na entrada do complexo ou enquanto já se acomodavam para o espetáculo.

Apesar da interrupção na agenda de sábado, a produção do cantor confirmou que a apresentação agendada para este domingo (16/8), no mesmo local, está mantida.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.