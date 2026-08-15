Show de Roberto Carlos é cancelado com público no local

Ingressos comprados valerão para a nova data em 27 de agosto; reembolso pode ser solicitado/ Foto: Reprodução

A apresentação do cantor Roberto Carlos marcada para a noite deste sábado (15/8) no Qualistage, na zona oeste do Rio de Janeiro, foi cancelada minutos antes do horário previsto para o início. Parte do público já ocupava o espaço e as dependências do centro de compras onde fica a casa de shows quando recebeu o aviso sobre o adiamento.

Em nota publicada nas redes sociais oficiais do artista, a equipe informou que o cancelamento ocorreu devido a um problema técnico na mesa de som do espetáculo. Segundo o comunicado, a falha no equipamento não pôde ser reparada a tempo de garantir a realização do show com segurança técnica.

O evento foi reagendado para o dia 27 de agosto, no mesmo local. A organização confirmou que os ingressos adquiridos para a data original permanecem válidos. Para os clientes que não puderem comparecer no novo dia, será disponibilizado o reembolso do valor pago, mediante solicitação nos canais divulgados pela produtora.

A comunicação em cima da hora gerou reclamações do público na internet. Pessoas relataram frustração por terem sido notificadas apenas na entrada do complexo ou enquanto já se acomodavam para o espetáculo.

Apesar da interrupção na agenda de sábado, a produção do cantor confirmou que a apresentação agendada para este domingo (16/8), no mesmo local, está mantida.