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Caixa paga parcela de agosto do Bolsa Família para beneficiários com NIS final 7

Repasse alcança 19,3 milhões de famílias neste mês, com valor médio de R$ 678,35

Por Redação ContilNet
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A marca de 100% de cobertura evidencia o esforço conjunto da administração municipal
Moradores de 186 cidades em emergência ou calamidade já receberam o crédito no dia 18 | Foto: Reprodução

A Caixa Econômica Federal efetua nesta quarta-feira (26) o pagamento da parcela de agosto do Bolsa Família aos beneficiários que possuem o Número de Inscrição Social (NIS) com final 7.

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O calendário deste mês contempla 19,3 milhões de famílias no país, com benefício médio calculado em R$ 678,35. O valor mínimo garantido pelo programa é de R$ 600 por família.

Excepcionalmente no dia 18 de agosto, o banco unificou o repasse para moradores de 186 municípios afetados por decretações de emergência ou estado de calamidade pública, independentemente do final do NIS. A liberação antecipada atendeu localidades distribuídas em sete estados: Amazonas (3 municípios), Bahia (15), Paraíba (31), Paraná (5), Rio Grande do Norte (122), Roraima (6) e Sergipe (4).

Além do valor piso, a folha de pagamento inclui suplementações financeiras voltadas a perfis específicos do núcleo familiar:

  • R$ 150: pago para famílias com crianças de até 6 anos de idade.

  • R$ 50: destinado a gestantes e a dependentes na faixa de 7 a 18 anos incompletos.

  • R$ 50: relativo ao Benefício Variável Familiar Nutriz, transferido em seis parcelas mensais a mães de bebês de até seis meses.

O programa mantém ainda a aplicação da regra de proteção. O mecanismo garante o recebimento de 50% do valor do benefício por um período determinado a famílias cujos integrantes consigam emprego formal ou ampliem a renda familiar, desde que o rendimento por pessoa permaneça em até meio salário mínimo.

Beneficiários que ingressaram nessa regra até maio de 2025 mantêm a metade da cota por até dois anos. Para os ingressos posteriores a junho do ano passado, o tempo de permanência no mecanismo foi ajustado para até um ano.

A legislação do programa prevê que não há desconto referente ao Seguro Defeso nas parcelas do Bolsa Família. A cobrança foi extinta após a sanção da lei que recriou o formato atual do programa, mantendo a verba do benefício assistencial separada do recurso destinado a pescadores artesanais no período de defeso da pesca.

As informações detalhadas sobre extrato, datas e composição dos valores recebidos podem ser consultadas pelos beneficiários no aplicativo Caixa Tem.

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