Mailza destaca trabalho do Deracre nos ramais que atendem famílias e produtores da zona rural de Cruzeiro do Sul

Na varanda de casa, Deval Vieira do Nascimento, 67 anos, está sentado em uma cadeira de madeira. Ao lado, Cleonice Silva, 52, se acomoda sobre as sacas de farinha.

Casados, os dois chegaram ao Ramal 2 Campinas, na zona rural de Cruzeiro do Sul, em 1990, e desde então dividem a vida entre a agricultura, a farinha, o buriti e os caminhos que, durante muito tempo, precisaram ser percorridos a pé, de canoa ou pela mata.

Agora, o Deracre trabalha para melhorar esse acesso na comunidade, onde vivem cerca de 50 famílias. É no verão que o serviço avança pelos ramais, antes da chegada das chuvas.

Para quem vive ali, a estrada acompanha quase tudo: a produção que precisa chegar à cidade, os filhos que precisam ir à escola, as compras que precisam voltar para casa. É por ela que a rotina da comunidade segue.