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Na Capital da Farinha, moradores veem o Deracre melhorar os caminhos da produção

Mailza destaca trabalho do Deracre nos ramais que atendem famílias e produtores da zona rural de Cruzeiro do Sul

Por Redação ContilNet
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Na Capital da Farinha, moradores veem o Deracre melhorar os caminhos da produção

Na varanda de casa, Deval Vieira do Nascimento, 67 anos, está sentado em uma cadeira de madeira. Ao lado, Cleonice Silva, 52, se acomoda sobre as sacas de farinha.

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A produção de farinha está entre as principais atividades das famílias que vivem na comunidade rural/ Foto: Ascom

Casados, os dois chegaram ao Ramal 2 Campinas, na zona rural de Cruzeiro do Sul, em 1990, e desde então dividem a vida entre a agricultura, a farinha, o buriti e os caminhos que, durante muito tempo, precisaram ser percorridos a pé, de canoa ou pela mata.

Morador há mais de três décadas, Deval acompanha as mudanças na comunidade e a melhoria do acesso pelos ramais/ Foto: Ascom

Agora, o Deracre trabalha para melhorar esse acesso na comunidade, onde vivem cerca de 50 famílias. É no verão que o serviço avança pelos ramais, antes da chegada das chuvas.

Deval Vieira do Nascimento, 67 anos, e Cleonice Silva, 52, vivem no Ramal 2 Campinas, na zona rural de Cruzeiro do Sul, desde 1990/ Foto: Ascom

Para quem vive ali, a estrada acompanha quase tudo: a produção que precisa chegar à cidade, os filhos que precisam ir à escola, as compras que precisam voltar para casa. É por ela que a rotina da comunidade segue.

Serviços do Deracre avançam durante o verão para melhorar o acesso às cerca de 50 famílias que vivem na região/ Foto: Ascom

 

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