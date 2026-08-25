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Candidatos do Acre devem conferir foto que será exibida na urna

Validação é feita em sistema do TSE

Por Dry Alves, ContilNet
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Candidatos do Acre devem conferir foto que será exibida na urna
Foto e dados aparecerão na urna/Foto: Reprodução

Candidatas e candidatos do Acre que já tiveram o pedido de registro julgado devem conferir os dados e a fotografia que serão apresentados aos eleitores na urna eletrônica durante as eleições deste ano.

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A verificação deve ser realizada no sistema Bem na Foto, disponibilizado pela Justiça Eleitoral. A ferramenta permite validar as informações cadastradas e identificar possíveis divergências antes da preparação definitiva das urnas.

Ao acessar a plataforma, o candidato deve selecionar o estado, localizar sua candidatura e conferir a fotografia, o nome que aparecerá na urna, o número, o partido e o cargo disputado.

O procedimento busca impedir que erros de cadastro ou imagens inadequadas sejam percebidos somente no dia da votação. Caso encontre alguma inconsistência, o interessado deve procurar a Justiça Eleitoral para solicitar orientação.

A fotografia é uma das principais informações utilizadas pelo eleitor para confirmar se digitou corretamente o número do candidato. Ela aparece na tela da urna antes da confirmação do voto.

O TRE-AC recomenda que a conferência seja feita com atenção, principalmente pelos candidatos que já tiveram o registro analisado. O sistema Bem na Foto pode ser acessado pela plataforma DivulgaCandContas.

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