15/08/2026
ContilNet Notícias Logo
15/08/2026
ContilPop
Ex-BBB acusa ex-marido de agressão, chantagem e ameaças
Foto rara: Bruce Willis reaparece em foto no casamento da filha aos 71 anos
Nicole Kidman revela que quase abandonou carreira por Tom Cruise
Mãe de Virginia faz homenagem carinhosa de aniversário ao ex-namorado
Vídeo da luta que deixou Prichard Colón em estado vegetativo viraliza
Conor Kennedy apoia alistamento na Ucrânia após ordem da Rússia
Expulso do De Férias com o Ex, Lucas Ranhol nega acusação de assédio
Robbie Williams revela diagnóstico de autismo aos 52 anos
“Menina do Ministério Etrom” é presa após ofensas racistas em hotel
Cristiano Ronaldo e Georgina se casam em mansão milionária

Cão pequeno fica em estado grave ao ser mordido por cachorro maior

Motociclista e pedestres para cessar as mordidas

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Cão pequeno fica em estado grave ao ser mordido por cachorro maior
Animal agredido foi socorrido e apresentou quadro de saúde grave após a ocorrência/ Foto: Reprodução

Um ataque de um cachorro de grande porte contra um cão de menor porte deixou o animal agredido em estado grave na QE 34, no Guará 2, no Distrito Federal. A investida ocorreu na última segunda-feira (10/8) e durou cerca de um minuto e meio até que testemunhas conseguissem separar os animais.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Gravações divulgadas pela página local Guará BSB mostram a tutora do animal menor caminhando pela calçada com o cão. Nas imagens, o cachorro maior atravessa a pista de rolamento — quase sendo atingido por um automóvel — e avança diretamente contra o outro animal, atingindo a região do pescoço.

Diante do ataque, a tutora tentou intervir para salvar o animal e gritou por ajuda. Um motociclista que trafegava pela rua parou o veículo e usou o capacete para tentar fazer o agressor soltar a vítima, sem sucesso inicial.

A separação dos animais ocorreu apenas após a intervenção de outros pedestres que se aproximaram do local. Solto após as agressões, o cachorro de menor porte caminhou desnorteado pela rua.

Segundo a publicação do perfil comunitário, o animal atacado foi levado para atendimento veterinário e permanece em estado grave em decorrência das lesões sofridas.

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.