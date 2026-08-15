Cão pequeno fica em estado grave ao ser mordido por cachorro maior

Animal agredido foi socorrido e apresentou quadro de saúde grave após a ocorrência/ Foto: Reprodução

Um ataque de um cachorro de grande porte contra um cão de menor porte deixou o animal agredido em estado grave na QE 34, no Guará 2, no Distrito Federal. A investida ocorreu na última segunda-feira (10/8) e durou cerca de um minuto e meio até que testemunhas conseguissem separar os animais.

Gravações divulgadas pela página local Guará BSB mostram a tutora do animal menor caminhando pela calçada com o cão. Nas imagens, o cachorro maior atravessa a pista de rolamento — quase sendo atingido por um automóvel — e avança diretamente contra o outro animal, atingindo a região do pescoço.

Diante do ataque, a tutora tentou intervir para salvar o animal e gritou por ajuda. Um motociclista que trafegava pela rua parou o veículo e usou o capacete para tentar fazer o agressor soltar a vítima, sem sucesso inicial.

A separação dos animais ocorreu apenas após a intervenção de outros pedestres que se aproximaram do local. Solto após as agressões, o cachorro de menor porte caminhou desnorteado pela rua.

Segundo a publicação do perfil comunitário, o animal atacado foi levado para atendimento veterinário e permanece em estado grave em decorrência das lesões sofridas.