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Motorista morre em tombamento de carreta com carga de algodão na BR-364

Iincêndio na carga mobilizou bombeiros e pista precisou ser interditada

Por Redação ContilNet
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Motorista morre em tombamento de carreta com carga de algodão na BR-364
Veículo transportava fardos de algodão, que pegaram fogo após a saída de pista/ Foto: Reprodução

Um motorista de caminhão morreu na manhã deste sábado (15/8) após perder o controle da direção e tombar a carreta que conduzia no km 464 da BR-364, no município de Jangada, a cerca de 75 quilômetros de Cuiabá. A identidade da vítima não foi confirmada até a publicação desta reportagem.

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Socorristas da concessionária Nova Rota do Oeste, responsável pelo trecho, foram acionados para prestar atendimento, mas constataram a morte do condutor ao chegarem ao ponto do acidente.

A carreta transportava um carregamento de algodão, que pegou fogo logo após o veículo virar na margem da pista. As chamas foram controladas com a atuação conjunta de um caminhão-pipa da própria concessionária e de equipes do Corpo de Bombeiros.

Peritos da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) compareceram ao local para fazer a coleta de dados e dar início aos exames que auxiliarão na apuração do caso.

Por causa do trabalho de resgate, da contenção do fogo e da remoção do corpo, o fluxo de veículos no sentido norte da rodovia foi bloqueado de forma temporária. A Polícia Rodoviária Federal acompanhará as apurações para identificar os fatores que provocaram a saída de pista.

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