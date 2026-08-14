Casal gasta R$ 366 mil em missão para fazer sexo em todos os países

Kaylee Killion e Cody Nelson investiram todas as economias para ter relações íntimas em cada país visitado

Reprodução/Instagram

Kaylee Killion e Cody Nelson já passaram por cerca de 20 países e documentam a jornada amorosa para centenas de milhares de seguidores na internet.

O casal formado pela modelo Kaylee Killion, de 29 anos, e por Cody Nelson, de 32, revelou ter investido cerca de 52 mil libras esterlinas (aproximadamente R$ 366 mil na cotação atual) para realizar uma meta amorosa peculiar: ter relações íntimas em absolutamente todos os países que visitam pelo planeta.

De acordo com as informações apuradas pela jornalista Gabriela Francisco para a coluna Pouca Vergonha, no portal METRÓPOLES, o casal financiou a meta esvaziando suas reservas financeiras.

“Tínhamos cerca de 70 mil dólares guardados e gastamos tudo na viagem. Cheguei a vender meu carro antes de irmos para a Europa para podermos bancar o projeto”, revelou a modelo Kaylee Killion em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Início em Tulum, expedições em trailers e desafios com vistos

Conforme detalhado pela cobertura de Gabriela Francisco no METRÓPOLES, a meta exige planejamento contínuo e flexibilidade do casal:

Ponto de Partida: O plano começou no início do namoro, quando se mudaram para Tulum, no México, evoluindo depois para meses de expedição pela Europa a bordo de um trailer.

Destinos Já Concluídos: Kaylee e Cody já carimbaram o passaporte em cerca de 20 países espalhados pela Europa, Ásia, Caribe, México, Costa Rica e Canadá.

Sucesso nas Redes: O projeto amoroso acumula mais de 354 mil seguidores no Instagram, onde compartilham registros das viagens.

Planejamento de Longo Prazo: O casal estima que levará a vida inteira para visitar todas as nações, devido a limites de tempo de viagem e à burocracia para emissão de vistos.

Quanto o casal gastou para realizar a missão de fazer sexo em todos os países?

Kaylee Killion e Cody Nelson investiram cerca de R$ 366 mil (52 mil libras esterlinas), esvaziando todas as economias pessoais e vendendo bens.

Quantos países o casal Kaylee Killion e Cody Nelson já visitou?

Até o momento, o casal já percorreu cerca de 20 países da Europa, Ásia, Caribe e das Américas cumprindo o objetivo estipulado.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet